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"الغذاء والدواء" تسحب قطن"Care Plus" الطبي لعدم تسجيله وتنصح بعدم استخدامه

دعت للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص "Care Plus" الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبية CAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES؛ وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة، يمكن تتبُّع مصدرها.

وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتُستخدم للأغراض الطبية، مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

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"الغذاء والدواء" تسحب قطن"Care Plus" الطبي لعدم تسجيله وتنصح بعدم استخدامه
سبق

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص "Care Plus" الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبية CAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES؛ وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة، يمكن تتبُّع مصدرها.

وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتُستخدم للأغراض الطبية، مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:18 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:35 PM

"الغذاء والدواء" تسحب قطن"Care Plus" الطبي لعدم تسجيله وتنصح بعدم استخدامه

دعت للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
347

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص "Care Plus" الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبية CAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES؛ وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة، يمكن تتبُّع مصدرها.

وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتُستخدم للأغراض الطبية، مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

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