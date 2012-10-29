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للمرة الثانية.. اختفاء مفاجئ لفتاة بالرياض.. هنا ظروفها وأوصافها ومناشدة

تواصل الأجهزة الأمنية البحث.. وابنة شقيقها: عدم حملها جوالًا يصعّب المهمة

تبحث الجهات الأمنية في مدينة الرياض، عن فتاة غادرت منزل ذويها في حي الدخل المحدود، مساء أمس الأربعاء، دون أن تترك خلفها أثرًا لاختفائها؛ غير أنها تعاني من اعتلالات نفسية تُفقدها الذاكرة بين حين وآخر.

وكشف خال الفتاة لـ"سبق"، بعض أوصافها؛ مناشدًا المواطنين والمقيمين مساعدة الفِرَق الميدانية في البحث عنها؛ مشيرًا إلى أنها تتعرض للصرع والتشنجات العصبية.

وقال إن ابنة شقيقته التي تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، خرجت من منزلهم بحي الدخل المحدود غرب الرياض تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا أمس الأربعاء، وترتدي عباءة، وهي قصيرة جدًّا وسمينة.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرًّا منذ اختفائها حتى اللحظة، ومما صعّب المهمة عدم حملها لهاتف جوال، وسبَق لها الاختفاء قبل عدة سنوات بسبب حالتها الصحية.

وناشدت أسرة الفتاة حال الاشتباه أو العثور عليها، الاتصال على هاتف رقم (0544548005).

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للمرة الثانية.. اختفاء مفاجئ لفتاة بالرياض.. هنا ظروفها وأوصافها ومناشدة
سبق

تبحث الجهات الأمنية في مدينة الرياض، عن فتاة غادرت منزل ذويها في حي الدخل المحدود، مساء أمس الأربعاء، دون أن تترك خلفها أثرًا لاختفائها؛ غير أنها تعاني من اعتلالات نفسية تُفقدها الذاكرة بين حين وآخر.

وكشف خال الفتاة لـ"سبق"، بعض أوصافها؛ مناشدًا المواطنين والمقيمين مساعدة الفِرَق الميدانية في البحث عنها؛ مشيرًا إلى أنها تتعرض للصرع والتشنجات العصبية.

وقال إن ابنة شقيقته التي تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، خرجت من منزلهم بحي الدخل المحدود غرب الرياض تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا أمس الأربعاء، وترتدي عباءة، وهي قصيرة جدًّا وسمينة.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرًّا منذ اختفائها حتى اللحظة، ومما صعّب المهمة عدم حملها لهاتف جوال، وسبَق لها الاختفاء قبل عدة سنوات بسبب حالتها الصحية.

وناشدت أسرة الفتاة حال الاشتباه أو العثور عليها، الاتصال على هاتف رقم (0544548005).

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:39 PM

للمرة الثانية.. اختفاء مفاجئ لفتاة بالرياض.. هنا ظروفها وأوصافها ومناشدة

تواصل الأجهزة الأمنية البحث.. وابنة شقيقها: عدم حملها جوالًا يصعّب المهمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,036

تبحث الجهات الأمنية في مدينة الرياض، عن فتاة غادرت منزل ذويها في حي الدخل المحدود، مساء أمس الأربعاء، دون أن تترك خلفها أثرًا لاختفائها؛ غير أنها تعاني من اعتلالات نفسية تُفقدها الذاكرة بين حين وآخر.

وكشف خال الفتاة لـ"سبق"، بعض أوصافها؛ مناشدًا المواطنين والمقيمين مساعدة الفِرَق الميدانية في البحث عنها؛ مشيرًا إلى أنها تتعرض للصرع والتشنجات العصبية.

وقال إن ابنة شقيقته التي تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، خرجت من منزلهم بحي الدخل المحدود غرب الرياض تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا أمس الأربعاء، وترتدي عباءة، وهي قصيرة جدًّا وسمينة.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرًّا منذ اختفائها حتى اللحظة، ومما صعّب المهمة عدم حملها لهاتف جوال، وسبَق لها الاختفاء قبل عدة سنوات بسبب حالتها الصحية.

وناشدت أسرة الفتاة حال الاشتباه أو العثور عليها، الاتصال على هاتف رقم (0544548005).

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