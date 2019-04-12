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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني

ضمن إجراءات عدة نشرها الحساب الرسمي لإدارة المرور على "تويتر"

نشرت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها والانصياع لها عند مصادفة نقاط الضبط الأمني.

وأكّد الحساب الرسمي للإدارة على "تويتر"، أن هذه الإجراءات تتمثل في: تخفيف السرعة، والالتزام بالمسار المحدّد، والتوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن؛ تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية في أثناء فترة منع التجوّل حتى لا تقع في مخالفات تجاوز النقاط الأمنية.

ولفت الحساب إلى أن جميع رجال الأمن على استعدادٍ لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة في حال وجود أيّ طارئ.

الإدارة العامة للمرور نقاط الضبط الأمني

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اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني
سبق

نشرت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها والانصياع لها عند مصادفة نقاط الضبط الأمني.

وأكّد الحساب الرسمي للإدارة على "تويتر"، أن هذه الإجراءات تتمثل في: تخفيف السرعة، والالتزام بالمسار المحدّد، والتوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن؛ تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية في أثناء فترة منع التجوّل حتى لا تقع في مخالفات تجاوز النقاط الأمنية.

ولفت الحساب إلى أن جميع رجال الأمن على استعدادٍ لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة في حال وجود أيّ طارئ.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:09 PM

اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني

ضمن إجراءات عدة نشرها الحساب الرسمي لإدارة المرور على "تويتر"

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
1
8,348

نشرت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها والانصياع لها عند مصادفة نقاط الضبط الأمني.

وأكّد الحساب الرسمي للإدارة على "تويتر"، أن هذه الإجراءات تتمثل في: تخفيف السرعة، والالتزام بالمسار المحدّد، والتوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن؛ تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية في أثناء فترة منع التجوّل حتى لا تقع في مخالفات تجاوز النقاط الأمنية.

ولفت الحساب إلى أن جميع رجال الأمن على استعدادٍ لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة في حال وجود أيّ طارئ.

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