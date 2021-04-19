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مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين

قبل موقعة فولاد الإيراني المصيرية في دوري أبطال آسيا

أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مانو مينيز، امتعاضه من تعرض عددٍ من لاعبي فريقه للإصابة بكورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فولاد الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث قال : "إصابات كورونا خطرة، وعلينا إيجاد حلول وبدائل لها، وتعويض غياب اللاعبين بسببها".

وزاد :"ما يقلقني الأثر النفسي بين اللاعبين بسبب خوفهم من فيروس كورونا".
وعن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره الإيراني أجاب المدرب البرازيلي: "نحن دائمًا نحضر أنفسنا للمباراة بطريقتين مختلفتين، ولاعبونا يحتاجون إلى الوقت للتعرف على هذه التكتيكيات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين
سبق

أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مانو مينيز، امتعاضه من تعرض عددٍ من لاعبي فريقه للإصابة بكورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فولاد الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث قال : "إصابات كورونا خطرة، وعلينا إيجاد حلول وبدائل لها، وتعويض غياب اللاعبين بسببها".

وزاد :"ما يقلقني الأثر النفسي بين اللاعبين بسبب خوفهم من فيروس كورونا".
وعن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره الإيراني أجاب المدرب البرازيلي: "نحن دائمًا نحضر أنفسنا للمباراة بطريقتين مختلفتين، ولاعبونا يحتاجون إلى الوقت للتعرف على هذه التكتيكيات".

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:30 PM

مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين

قبل موقعة فولاد الإيراني المصيرية في دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مانو مينيز، امتعاضه من تعرض عددٍ من لاعبي فريقه للإصابة بكورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فولاد الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث قال : "إصابات كورونا خطرة، وعلينا إيجاد حلول وبدائل لها، وتعويض غياب اللاعبين بسببها".

وزاد :"ما يقلقني الأثر النفسي بين اللاعبين بسبب خوفهم من فيروس كورونا".
وعن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره الإيراني أجاب المدرب البرازيلي: "نحن دائمًا نحضر أنفسنا للمباراة بطريقتين مختلفتين، ولاعبونا يحتاجون إلى الوقت للتعرف على هذه التكتيكيات".

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