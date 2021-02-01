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"الغذاء والدواء" تقطع الشائعات حول "معزز النكهات".. لم يثبت خطره

مضاف له مادة معززة مسموح باستخدامها وفق التشريعات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن معزز النكهات "الأبيض" لم يثبت بالأدلة العلمية وجود علاقة للمواد المضافة له بآثار سلبية خطيرة حين تناولها مع الأغذية.

جاء ذلك في رد للهيئة على أحد المغردين عن مدى صدق المتداول عن وجود مضار صحية لهذا المنتج، حيث أوضحت أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية، ويُرمز لها بالرمز (E621).

وأضافت أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافاً للأغذية.

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"الغذاء والدواء" تقطع الشائعات حول "معزز النكهات".. لم يثبت خطره
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن معزز النكهات "الأبيض" لم يثبت بالأدلة العلمية وجود علاقة للمواد المضافة له بآثار سلبية خطيرة حين تناولها مع الأغذية.

جاء ذلك في رد للهيئة على أحد المغردين عن مدى صدق المتداول عن وجود مضار صحية لهذا المنتج، حيث أوضحت أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية، ويُرمز لها بالرمز (E621).

وأضافت أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافاً للأغذية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:25 PM

"الغذاء والدواء" تقطع الشائعات حول "معزز النكهات".. لم يثبت خطره

مضاف له مادة معززة مسموح باستخدامها وفق التشريعات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,198

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن معزز النكهات "الأبيض" لم يثبت بالأدلة العلمية وجود علاقة للمواد المضافة له بآثار سلبية خطيرة حين تناولها مع الأغذية.

جاء ذلك في رد للهيئة على أحد المغردين عن مدى صدق المتداول عن وجود مضار صحية لهذا المنتج، حيث أوضحت أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية، ويُرمز لها بالرمز (E621).

وأضافت أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافاً للأغذية.

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