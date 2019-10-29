أمير الشرقية يفتتح فعاليات المؤتمر السعودي الأول للصيانة والاعتمادية

يستمر 3 أيام لإنشاء منصة للمواطنين لتبادل المعرفة والخبرة

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء؛ المؤتمر السعودي الأول للصيانة والاعتمادية، تحت شعار "الصيانة والاعتمادية نحو الامتياز التشغيلي".



ويستمرّ المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، في فندق الميريديان بمحافظة الخبر، بتنظيم من شركة "إثراء" الهندسية المتخصصة في المعارض والتدريب الهندسي.



ويشارك به عدد من الجهات الحكومية والشركات القيادية والريادية في الصناعة والصيانة، برعاية شركتَي العبدالكريم، واليمامة، ومجموعة القريان، وشركتَي تدبير، وجنى للاستثمار.



وتأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه يعزز المحتوى المحلي لصناعة المؤتمرات المهنية والفنية المتخصصة، ويهدف لإنشاء منصة للقادة والمختصين السعوديين لتبادل المعرفة والخبرة.



كما يتيح الفرصة لشباب وشابات السعودية، لعرض إنجازاتهم وتطلّعاتهم ويوفر فرصًا استثمارية لروّاد الأعمال السعوديين، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على نقل المعرفة والخبرات العالمية عبر استضافة أبرز الخبراء والمدربين والمتحدثين من خارج وداخل المملكة.



كما يصاحب المؤتمر تنظيم ندوات ودورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه، ومعرض يضم أحدث التقنيات والابتكارات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية في المجال.



فيما تَقدّم رئيس المؤتمر أنس الضويان، بشكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته لهذا المنتدى، والتي تدل على حرص القيادة الحكيمة على النهضة الصناعية السعودية، والتي هي من أهم بنود الرؤية الوطنية 2030.



ودعا "الضويان" الخبراء في قطاع الصيانة والاعتمادية أصحاب الاختصاص، إلى حضور المؤتمر والوقوف على آخر مستجدات المعرفة وتبادلها في المجال والاستفادة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها المؤتمر.