"أمير حائل" يُكَرّم 8 طلاب وطالبات لتحقيقهم جوائز التميز بعدة مجالات

أشاد بدور إدارة التعليم بالمنطقة والمعلمين والمعلمات وأسر الطلاب

كَرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس، 3 طالبات و5 طلاب حققوا جوائز التميز في عدة مجالات؛ مشيرًا إلى أن التحفيز والتشجيع عوامل أساسية للارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات العلمية إلى مراتب أعلى.

وكان أمير حائل قد استقبل الطالبة جوري الزعيزع الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، والطالبتين "إلين عبدالعزيز الشمري" و"ميار خلف الشمري" المتأهلتين للأولمبيادات الدولية في مسار الرياضيات، والطالبيْن "تركي عبداللطيف الشمري" و"فهيد عادل الشمري "المتأهلين للأولمبيادات الدولية في مسار العلوم، والطالب أيوب عبدالرحمن الشمري الحاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المملكة، والطالب عمر صالح العبيشي الحاصل على المركز الثالث في مسابقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى المملكة، والطالب محمد عبدالرحمن الحريري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة السنة النبوية على مستوى المملكة.

وأشاد بدور إدارة التعليم في المنطقة ممثلة في المعلمين والمعلمات، وكذلك أسر الطلاب، وهنأهم بحصول أولئك الطلاب والطالبات على جوائز علمية.

حضر التكريم مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، ومدير مركز التميز الدكتور طلال السلمان، وعدد من المسؤولين بتعليم حائل.