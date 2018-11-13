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مدير "جامعة أم القرى" وعميد "تقنية مكة" يستعرضان جوانب التعاون والتكامل

تمهيدًا لتوقيع مذكرة بين الجهتين في مجالات متعددة لسد احتياجات سوق العمل

التقى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، صباح اليوم، في مكتبه الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتكامل بين جامعة أم القرى والكلية التقنية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا لعقد مذكرة تفاهم بين الجهتين في مجالات متعددة بما يخدم قطاعي التعليم والتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسد احتياجات سوق العمل، وهو ما يُعدّ ركيزة لبناء اقتصاد مزدهر وفق رؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠، وتحرص عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى.

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مدير "جامعة أم القرى" وعميد "تقنية مكة" يستعرضان جوانب التعاون والتكامل
سبق

التقى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، صباح اليوم، في مكتبه الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتكامل بين جامعة أم القرى والكلية التقنية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا لعقد مذكرة تفاهم بين الجهتين في مجالات متعددة بما يخدم قطاعي التعليم والتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسد احتياجات سوق العمل، وهو ما يُعدّ ركيزة لبناء اقتصاد مزدهر وفق رؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠، وتحرص عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:12 PM

مدير "جامعة أم القرى" وعميد "تقنية مكة" يستعرضان جوانب التعاون والتكامل

تمهيدًا لتوقيع مذكرة بين الجهتين في مجالات متعددة لسد احتياجات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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التقى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، صباح اليوم، في مكتبه الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتكامل بين جامعة أم القرى والكلية التقنية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا لعقد مذكرة تفاهم بين الجهتين في مجالات متعددة بما يخدم قطاعي التعليم والتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسد احتياجات سوق العمل، وهو ما يُعدّ ركيزة لبناء اقتصاد مزدهر وفق رؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠، وتحرص عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى.

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