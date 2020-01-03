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تعرّف على الكتاب الذي كان بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

كان يحرص على حمله في تنقلاته

نشر الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي صوراً للكتاب الذي كان بحوزة الإرهابي قاسم سليماني أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.

وبحسب "الأحوازي" فإن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م. وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.

كما كان بحوزة قائد فيلق القدس المصنف إرهابياً أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي مقتل قاسم سليماني

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تعرّف على الكتاب الذي كان بحوزة "سليماني" أثناء مقتله
سبق

نشر الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي صوراً للكتاب الذي كان بحوزة الإرهابي قاسم سليماني أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.

وبحسب "الأحوازي" فإن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م. وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.

كما كان بحوزة قائد فيلق القدس المصنف إرهابياً أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:55 PM

تعرّف على الكتاب الذي كان بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

كان يحرص على حمله في تنقلاته

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
23,308

نشر الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي صوراً للكتاب الذي كان بحوزة الإرهابي قاسم سليماني أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.

وبحسب "الأحوازي" فإن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م. وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.

كما كان بحوزة قائد فيلق القدس المصنف إرهابياً أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

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