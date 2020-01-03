تعرّف على الكتاب الذي كان بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

كان يحرص على حمله في تنقلاته

نشر الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي صوراً للكتاب الذي كان بحوزة الإرهابي قاسم سليماني أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.

وبحسب "الأحوازي" فإن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م. وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.

كما كان بحوزة قائد فيلق القدس المصنف إرهابياً أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".