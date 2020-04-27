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خلال رمضان.. صحة الحفر تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية

قالت: يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة إلى الرابعة مساءً

حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.
كما حدّدت صحة حفر الباطن فترة عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة وهي مركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن.

صحة حفر الباطن المراكز الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال رمضان.. صحة الحفر تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية
سبق

حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.
كما حدّدت صحة حفر الباطن فترة عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة وهي مركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:46 PM

خلال رمضان.. صحة الحفر تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية

قالت: يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة إلى الرابعة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.
كما حدّدت صحة حفر الباطن فترة عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة وهي مركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن.

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