"مدني الطائف" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ونشاط في الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على الطائف وميسان.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.