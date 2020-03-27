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بسبب كورونا.. مدرب منتخب عُمان يخفِّض راتبه الشهري

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، قرر تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو المقبلَين بسبب وباء كورونا.

ونشر الاتحاد العُماني الخبر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في البيان: "أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو ٢٠٢٠ بنسبة ٣٩ %، أي ما يعادل ٧٠٠٠ ريال عماني، إلى زوال الجائحة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجاء قرار إيفانكوفيتش على خلفية إيقاف النشاط الرياضي، وكذلك التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

وبدوره، ثمَّن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم هذه المبادرة والخطوة الطيبة من المدرب متمنين له التوفيق والنجاح في قادم الأيام.

وكان الاتحاد العُماني قد أعلن في يناير الماضي تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول خلفًا للهولندي إيروين كومان الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول في بطولة كأس الخليج الأخيرة.

وتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب المنتخب العماني بعدما رحل عن قيادة الأهلي السعودي في سبتمبر الماضي لتراجع نتائج الفريق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب كورونا.. مدرب منتخب عُمان يخفِّض راتبه الشهري
سبق

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، قرر تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو المقبلَين بسبب وباء كورونا.

ونشر الاتحاد العُماني الخبر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في البيان: "أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو ٢٠٢٠ بنسبة ٣٩ %، أي ما يعادل ٧٠٠٠ ريال عماني، إلى زوال الجائحة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجاء قرار إيفانكوفيتش على خلفية إيقاف النشاط الرياضي، وكذلك التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

وبدوره، ثمَّن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم هذه المبادرة والخطوة الطيبة من المدرب متمنين له التوفيق والنجاح في قادم الأيام.

وكان الاتحاد العُماني قد أعلن في يناير الماضي تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول خلفًا للهولندي إيروين كومان الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول في بطولة كأس الخليج الأخيرة.

وتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب المنتخب العماني بعدما رحل عن قيادة الأهلي السعودي في سبتمبر الماضي لتراجع نتائج الفريق.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:27 PM

بسبب كورونا.. مدرب منتخب عُمان يخفِّض راتبه الشهري

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صحيفة سبق الإلكترونية - مسقط
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10,473

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، قرر تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو المقبلَين بسبب وباء كورونا.

ونشر الاتحاد العُماني الخبر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في البيان: "أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تخفيض راتبه لشهرَي إبريل ومايو ٢٠٢٠ بنسبة ٣٩ %، أي ما يعادل ٧٠٠٠ ريال عماني، إلى زوال الجائحة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجاء قرار إيفانكوفيتش على خلفية إيقاف النشاط الرياضي، وكذلك التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

وبدوره، ثمَّن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم هذه المبادرة والخطوة الطيبة من المدرب متمنين له التوفيق والنجاح في قادم الأيام.

وكان الاتحاد العُماني قد أعلن في يناير الماضي تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول خلفًا للهولندي إيروين كومان الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول في بطولة كأس الخليج الأخيرة.

وتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب المنتخب العماني بعدما رحل عن قيادة الأهلي السعودي في سبتمبر الماضي لتراجع نتائج الفريق.

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