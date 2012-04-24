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سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي

وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 646,509

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا" لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.


ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع "ووردوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي
سبق

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا" لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.


ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع "ووردوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
07:12 PM

سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي

وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 646,509

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا" لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.


ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع "ووردوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.

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