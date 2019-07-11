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"الحمدان": العمل بلائحة الوظائف التعليمية بعد 180 يوماً من إقرارها

وزير"المدنية": نعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في المؤتمر الصحفي الخاصة بلائحة الوظائف التعليمية أن اللائحة ستكون نافذة بعد 180 يوماً من إقرارها، قائلاً: هذا اليوم محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: نعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وكان قد انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

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"الحمدان": العمل بلائحة الوظائف التعليمية بعد 180 يوماً من إقرارها
سبق

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في المؤتمر الصحفي الخاصة بلائحة الوظائف التعليمية أن اللائحة ستكون نافذة بعد 180 يوماً من إقرارها، قائلاً: هذا اليوم محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: نعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وكان قد انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
03:24 PM

"الحمدان": العمل بلائحة الوظائف التعليمية بعد 180 يوماً من إقرارها

وزير"المدنية": نعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في المؤتمر الصحفي الخاصة بلائحة الوظائف التعليمية أن اللائحة ستكون نافذة بعد 180 يوماً من إقرارها، قائلاً: هذا اليوم محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: نعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وكان قد انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

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