النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد

فحص بيطري وعلاج عبر 4 عيادات متنقلة و6 فرق بواقع 15 طبيباً ومساعداً

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً.

وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد
سبق

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً.

وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:38 PM

دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد

فحص بيطري وعلاج عبر 4 عيادات متنقلة و6 فرق بواقع 15 طبيباً ومساعداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
1,227

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً.

وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,030
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,989
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,194

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة