دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد

فحص بيطري وعلاج عبر 4 عيادات متنقلة و6 فرق بواقع 15 طبيباً ومساعداً

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً.

وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل.