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حاكم نيويورك يتهم شرطة الولاية بالفشل في حماية المواطنين والممتلكات

"كومو" اعتبر أن رئيس البلدية يقلّل من حجم المشكلة

اتهم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم (الثلاثاء)، الشرطة في مدينة نيويورك بالفشل في حماية الأعمال والجمهور من النهب، وغيره من أوجه النشاط الإجرامي ليل الاثنين أثناء المظاهرات المحتجّة على مقتل جورج فلويد.

وأوضح "كومو" في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا، أن رئيس بلدية المدينة رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر أن رئيس البلدية يقلّل من شأن حجم المشكلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حاكم نيويورك يتهم شرطة الولاية بالفشل في حماية المواطنين والممتلكات
سبق

اتهم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم (الثلاثاء)، الشرطة في مدينة نيويورك بالفشل في حماية الأعمال والجمهور من النهب، وغيره من أوجه النشاط الإجرامي ليل الاثنين أثناء المظاهرات المحتجّة على مقتل جورج فلويد.

وأوضح "كومو" في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا، أن رئيس بلدية المدينة رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر أن رئيس البلدية يقلّل من شأن حجم المشكلة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:27 PM

حاكم نيويورك يتهم شرطة الولاية بالفشل في حماية المواطنين والممتلكات

"كومو" اعتبر أن رئيس البلدية يقلّل من حجم المشكلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم (الثلاثاء)، الشرطة في مدينة نيويورك بالفشل في حماية الأعمال والجمهور من النهب، وغيره من أوجه النشاط الإجرامي ليل الاثنين أثناء المظاهرات المحتجّة على مقتل جورج فلويد.

وأوضح "كومو" في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا، أن رئيس بلدية المدينة رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر أن رئيس البلدية يقلّل من شأن حجم المشكلة.

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