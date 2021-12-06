أخضر الكاراتيه يواصل تدريباته استعداداً للآسيوية

يواصل المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته اليومية في معسكره الحالي الذي يقام في مدينة الرياض، ويستمر حتى ال14 من شهر ديسمبر الحالي، في إطار استعداداته وتجهيزاته للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشر للكبار و التاسعة عشر للناشئين والشباب وتحت21سنة للكاراتيه، والتي ستقام في كازاخستان، خلال الفترة من 16 - 21 ديسمبر الحالي.

ويجري "أخضر الكاراتيه" تدريباته اليومية في مقر إقامة البعثة بقيادة المدرب منير أفقير، الذي يعمد خلال التدريبات لتكثيف وتنويع التمارين اللياقية والعضلية والتي يتم تأديتها في صالة الحديد، بالإضافة لأداء تمارين مهارية وفنية (الكاتا والقتال)، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين المختارين من قبل المدرب.

هذا وتشهد التدريبات حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، من اجل الوقوف على تجهيزات واستعدادات المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشر للكبار و التاسعة عشر للناشئين والشباب وتحت21سنة للكاراتيه.