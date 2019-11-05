سكان بـ"السيل الصغير" بالطائف بلا كهرباء.. والطلبات المتكررة بلا مجيب

تصاريح البناء لم تشفع لهم.. رغم "الترسية والتعبيد" حجج الشركة لم تنتهِ

اشتكى عدد من سكان السيل الصغير بالطائف، من عدم توافر التيار الكهرباء بمنازلهم، رغم طلباتهم المتكررة لفرع الشركة بالمحافظة، منذ سنوات؛ ولكن دون جدوى.

وقال الأهالي في شكواهم: طلبات إدخال الكهرباء لمخطط المصيف الأول المعتمد من أمانة الطائف؛ لا تزال عالقة؛ برغم استيفائنا شروط الإيصال.

وأشاروا إلى أن حصولهم على تصاريح البناء، لم يشفع لهم بإيصال الكهرباء لمنازلهم؛ لافتين إلى أن الشركة قامت بتأجيل إيصال التيار للمخطط؛ بحُجة إعادة دراسة المشروع من قِبَل إدارة التخطيط لعدة سنوات، مع العلم أنها قد اعتذرت بأن المشروع يحتاج إلى ترسيته عن طريق مكتب هندسي وتحديد مكان المحولات حسب موافقة بلدية السيل، حينها قام المواطنون بذلك عن طريق مكتب هندسي معتمد وقاموا بدفع تكاليف أتعابه.

ولفت السكان إلى أنه بعد تلك الإجراءات، رفضت الشركة إيصال التيار للمنازل؛ بحجة أن الطريق يحتاج إلى تعبيد وسفلتة للمحولات، وقد قام المواطنون بدفع تكلفة تعبيد وتهيئة الطريق أيضًا؛ إلا أن تلك المحاولات من السكان لم تشفع لهم بتحقيق حلمهم بإيصال الكهرباء لمنازلهم حتى الآن ومنذ سنوات؛ مطالبين مسؤولي الشركة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة.