النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية الدوادمي" تُواجه كورونا بحزمة من الإجراءات الاحترازية والتوعوية

تعقيم وتطهير وتدابير بالطرق والمرافق العامة والحدائق والأحياء السكنية

كثّفت بلدية محافظة الدوادمي جهودها، منذ بداية تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ لمنع انتشار هذا الوباء؛ متخذةً العديد من الإجراءات والتدابير الميدانية في الطرق والمرافق العامة والحدائق والأحياء السكنية والمنشآت التجارية.

وعَمِلت البلدية في وقت باكر على التعقيم والتطهير بالضباب في المناطق المفتوحة والرش بالرذاذ متناهي الصغر في المناطق المغلقة، وضخّ العديد من الرسائل التوعوية عبر تقنية الإعلام الجديد، وفي الطرق من خلال اللوحات وعلى سالكي الطريق بمشاركة الجهات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي للبلدية نواف بن غويزي الدلبحي: إنه يوجد فريق مختص يعمل يوميًّا في أعمال الإصحاح البيئي، وأعمال الرقابة الصحية، وأعمال النظافة العامة والتثقيف الصحي، ومباشرة البلاغات؛ من خلال الرقم 940، وإنجاز طلبات المواطنين (عن بُعد) والتي يتم استقبالها إلكترونيًّا".

وأضاف الدلبحي: "يأتي إنجاز هذه الأعمال بإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس- جهز بن عبدالله الحزيمي الذي يحرص على تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الدلبحي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، من خلال الجلوس في المنزل والابتعاد عن التجمعات، والحرص على اتباع الأساليب الصحية السليمة؛ مؤكدًا أن بلدية محافظة الدوادمي لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

محافظة الدوادمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية الدوادمي" تُواجه كورونا بحزمة من الإجراءات الاحترازية والتوعوية
سبق

كثّفت بلدية محافظة الدوادمي جهودها، منذ بداية تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ لمنع انتشار هذا الوباء؛ متخذةً العديد من الإجراءات والتدابير الميدانية في الطرق والمرافق العامة والحدائق والأحياء السكنية والمنشآت التجارية.

وعَمِلت البلدية في وقت باكر على التعقيم والتطهير بالضباب في المناطق المفتوحة والرش بالرذاذ متناهي الصغر في المناطق المغلقة، وضخّ العديد من الرسائل التوعوية عبر تقنية الإعلام الجديد، وفي الطرق من خلال اللوحات وعلى سالكي الطريق بمشاركة الجهات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي للبلدية نواف بن غويزي الدلبحي: إنه يوجد فريق مختص يعمل يوميًّا في أعمال الإصحاح البيئي، وأعمال الرقابة الصحية، وأعمال النظافة العامة والتثقيف الصحي، ومباشرة البلاغات؛ من خلال الرقم 940، وإنجاز طلبات المواطنين (عن بُعد) والتي يتم استقبالها إلكترونيًّا".

وأضاف الدلبحي: "يأتي إنجاز هذه الأعمال بإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس- جهز بن عبدالله الحزيمي الذي يحرص على تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الدلبحي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، من خلال الجلوس في المنزل والابتعاد عن التجمعات، والحرص على اتباع الأساليب الصحية السليمة؛ مؤكدًا أن بلدية محافظة الدوادمي لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:41 AM

"بلدية الدوادمي" تُواجه كورونا بحزمة من الإجراءات الاحترازية والتوعوية

تعقيم وتطهير وتدابير بالطرق والمرافق العامة والحدائق والأحياء السكنية

A A A
فلاح الجوفان - الدوادمي
1
1,010

كثّفت بلدية محافظة الدوادمي جهودها، منذ بداية تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ لمنع انتشار هذا الوباء؛ متخذةً العديد من الإجراءات والتدابير الميدانية في الطرق والمرافق العامة والحدائق والأحياء السكنية والمنشآت التجارية.

وعَمِلت البلدية في وقت باكر على التعقيم والتطهير بالضباب في المناطق المفتوحة والرش بالرذاذ متناهي الصغر في المناطق المغلقة، وضخّ العديد من الرسائل التوعوية عبر تقنية الإعلام الجديد، وفي الطرق من خلال اللوحات وعلى سالكي الطريق بمشاركة الجهات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي للبلدية نواف بن غويزي الدلبحي: إنه يوجد فريق مختص يعمل يوميًّا في أعمال الإصحاح البيئي، وأعمال الرقابة الصحية، وأعمال النظافة العامة والتثقيف الصحي، ومباشرة البلاغات؛ من خلال الرقم 940، وإنجاز طلبات المواطنين (عن بُعد) والتي يتم استقبالها إلكترونيًّا".

وأضاف الدلبحي: "يأتي إنجاز هذه الأعمال بإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس- جهز بن عبدالله الحزيمي الذي يحرص على تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الدلبحي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، من خلال الجلوس في المنزل والابتعاد عن التجمعات، والحرص على اتباع الأساليب الصحية السليمة؛ مؤكدًا أن بلدية محافظة الدوادمي لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,903
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,909
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,608
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,938

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة