النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليمن.. ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض وفي عدة محاور

"التحالف" يؤكد دعمها بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية

أفادت مصادر إعلامية بأن ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض.

وأشارت المصادر إلى أن عملية ألوية "اليمن السعيد" بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط تراجع لعناصر المليشيات الحوثية أمام تقدم ألوية "اليمن السعيد" في حرض.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، ونشرت ألوية اليمن السعيد صورًا لتقدمها في حرض.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليمن.. ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض وفي عدة محاور
سبق

أفادت مصادر إعلامية بأن ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض.

وأشارت المصادر إلى أن عملية ألوية "اليمن السعيد" بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط تراجع لعناصر المليشيات الحوثية أمام تقدم ألوية "اليمن السعيد" في حرض.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، ونشرت ألوية اليمن السعيد صورًا لتقدمها في حرض.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
03:19 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:38 PM

اليمن.. ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض وفي عدة محاور

"التحالف" يؤكد دعمها بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,798

أفادت مصادر إعلامية بأن ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض.

وأشارت المصادر إلى أن عملية ألوية "اليمن السعيد" بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط تراجع لعناصر المليشيات الحوثية أمام تقدم ألوية "اليمن السعيد" في حرض.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، ونشرت ألوية اليمن السعيد صورًا لتقدمها في حرض.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,542
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة