جدة.. إنهاء خدمات موظف سكب الشاي بوجه عامل وإحالته للجهات الأمنية

يعمل في شركة الحراسات الأمنية المشرفة على الواجهة البحرية

أنهت أمانة محافظة جدة، اليوم، خدمات مواطن يعمل في شركة الحراسات الأمنية المشرفة على الواجهة البحرية وأحالته للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ وذلك على خلفية قيامه بسكب الشاي الحار في وجه عامل في إحدى البوفيهات بالواجهة البحرية إثر خلاف حدث بينهما.

وأثار مقطع الحادثة الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حفيظة عدد من الناشطين الذين استهجنوا هذا العمل الغريب واعتبروه عملا غير إنساني، مطالبين بفرض أقصى العقوبة على المعتدي.