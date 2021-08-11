النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض

خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا وبطلب من الخدمات السرية

أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.

مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض
سبق

أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:34 AM

فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض

خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا وبطلب من الخدمات السرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,377

أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,815
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,094
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة