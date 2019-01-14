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نائب محافظ ينبع يزور مطار الأمير عبدالمحسن الدولي

اطلع على الخدمات المقدمة للمعتمرين

زار محافظ ينبع بالنيابة بندر الحربي، اليوم الاثنين، مطار الأمير عبدالمحسن الدولي؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة للمعتمرين، مبدياً إعجابه بما شاهده من الجهات والأقسام العاملة بالمطار.

كما اطلع على الخدمات المقدمة للركاب من الجهات العاملة بالمطار، والتقى خلال الجولة بعدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، وشملت الجولة "كونترات" الجوازات والجمارك والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بينبع، خلال الخمسة أشهر الماضية، وحتى 18/ 5/ 1441هـ، الوصول 22548 معتمراً، والمغادرة 14572معتمراً.

نائب محافظ ينبع مطار الأمير عبدالمحسن الدولي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب محافظ ينبع يزور مطار الأمير عبدالمحسن الدولي
سبق

زار محافظ ينبع بالنيابة بندر الحربي، اليوم الاثنين، مطار الأمير عبدالمحسن الدولي؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة للمعتمرين، مبدياً إعجابه بما شاهده من الجهات والأقسام العاملة بالمطار.

كما اطلع على الخدمات المقدمة للركاب من الجهات العاملة بالمطار، والتقى خلال الجولة بعدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، وشملت الجولة "كونترات" الجوازات والجمارك والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بينبع، خلال الخمسة أشهر الماضية، وحتى 18/ 5/ 1441هـ، الوصول 22548 معتمراً، والمغادرة 14572معتمراً.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
06:07 PM

نائب محافظ ينبع يزور مطار الأمير عبدالمحسن الدولي

اطلع على الخدمات المقدمة للمعتمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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زار محافظ ينبع بالنيابة بندر الحربي، اليوم الاثنين، مطار الأمير عبدالمحسن الدولي؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة للمعتمرين، مبدياً إعجابه بما شاهده من الجهات والأقسام العاملة بالمطار.

كما اطلع على الخدمات المقدمة للركاب من الجهات العاملة بالمطار، والتقى خلال الجولة بعدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، وشملت الجولة "كونترات" الجوازات والجمارك والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بينبع، خلال الخمسة أشهر الماضية، وحتى 18/ 5/ 1441هـ، الوصول 22548 معتمراً، والمغادرة 14572معتمراً.

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