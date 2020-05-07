لرفع الوعي المجتمعي بكورونا.. انطلاق مسابقة "نافس مع إعلاميون" لتعزيز المحتوى الإيجابي

خالد الباز: ترتكز على تطوير الكفاءات للمبدعين في المواهب وتوجيهها إعلاميًّا

أطلقت جمعية "إعلاميون، مسابقة "#نافس_مع_إعلاميون"، مساهمة منها في رفع الوعي المجتمعي عبر تعزيز المحتوى الإيجابي.

وتأتي لفتح المجال لإبداعات موهوبي وموهوبات الوطن في مجالاتهم ومشاركتهم في صناعة المحتوى الإيجابي، وتوجيهها إعلاميًا لخدمة الوطن والمجتمع، وتوفير منصة وطنية تستقطب المبدعين، وذلك عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHrvrFIKr10s4Md95zDr2vrHBZY3bXbl-JD_xrl-8wvcoJg/viewform

وقال مدير المسابقة عضو جمعية "إعلاميون"، خالد بن محمد الباز: إن رسالة "#نافس_مع_إعلاميون" ترتكز على تطوير الكفاءات للمبدعين في المواهب وتوجيهها إعلاميًا لخدمة توجهات الدولة والأهداف الوطنية الكبرى، واستثمار كفاءات الوطن في التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات الحكومية من خلال وسائل الإعلام.

كما بين الباز أن أهداف المسابقة تتمثل في اكتشاف المواهب التي تستخدم الوطن في المستقبل في مجالاتهم المتنوعة إعلاميًا، وربط المواهب الشابة بوطنها وزيادة الشعور الوطني من خلال الدعم الإعلامي وإظهار المواهب إعلاميًا، وتوثيق قصص وحكايات المجتمع ورصد المتغيرات والتطورات التي تعيشها المملكة من خلال الإبداع في الأفكار.

وعن مسارات المسابقة وآلية المشاركة فيها، أجاب الباز: تنقسم مسابقة "#نافس_مع_إعلاميون" إلى أربعة مسارات، وهي:

الأول: ذوو الإعاقة، الثاني: الأسرة والأطفال، الثالث: الشباب، والرابع: الإعلاميون، حيث سيكون هناك ثلاث جوائز في كل مسار لأفضل ثلاث مشاركات.

بينما تتكون آلية المسابقة من: استقبال الطلبات عن طريق رابط رئيس للمسابقة، والذي يتوفر داخله مسارات المسابقة الأربعة، حيث يحق للمشارك اختيار مسار واحد فقط عبر مجالي الفيديو أو التصميم.

وبعد تقديم المشاركة يتم فرز المشاركات من قبل لجنة التحكيم حسب الضوابط، وهي: أن يكون هناك عنوان للمشاركة يتعلق بأزمة جائحة كورونا وجهود حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - حيال الأزمة.

ألا يتجاوز مقطع الفيديو المشارك دقيقتين، الالتزام بالضوابط والشروط الموجودة في رابط التسجيل.

ويسمح لمقاطع الفيديو، بالتصوير بأي نوع من الكاميرا، بما في ذلك الجوال وعمل المونتاج. يسمح بتسجيل مقطع تمثيلي أو إلقاء أو استخدام مقاطع متاحة الحقوق شريطة أن يكون ذلك في إطار الموضوع المطلوب.

ومتاح للتصميم، استخدام أي برامج للتصميم أو رسم لوحة تشكيلية داخل إطار التصميم، شريطة أن يكون ذلك في إطار الموضوع المطلوب.

وأشار مدير مسابقة "#نافس_مع_إعلاميون" إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في تاريخ 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م.

وثمن مدير مسابقة #نافس_مع_إعلاميون، الدور الوطني والمجتمعي للشركاء الداعمين للمسابقة، وهما: أوقاف موسى بن عبد العزيز الموسى "مساعي"، وشركة لوسكو للحلول اللوجستية المتكاملة؛ حيث تعتبران أنموذجين وطنيين مشرفبن للقطاع الخاص في دعم القطاع غير الربحي وكل عمل وطني يسهم في تطوير وتنمية المجتمع.