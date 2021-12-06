النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البطل القطري "العطية": سرعة فحص كورونا في "حائل" غطّت سرعتي!

قال على خلفية مشاركته في رالي المنطقة: فور وصولي تمّ إجراء الـ PCR

قال بطل الراليات القطري، ناصر العطية؛ إن سرعة فحص كورونا في "صحة حائل" غطّت على سرعة ناصر العطية؛ في إشارة إلى سهولة وسرعة إجراءات فحص كورونا للمشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2021" من حيث سرعة عمل الفحص، وظهور النتيجة، ومرونة العمل، والوجود الدائم في الفندق.

وقال "العطية"؛ إنه فور وصوله إلى فندق الميلينيوم في حائل تم إجراء فحص PCR من قِبل طاقم مركز الصحة العامة التابع لصحة حائل بسرعة عالية تسبق سرعته في قيادة سيارات الرالي، بفضل الإمكانات الكبيرة للمركز الموجود في الفندق لاستقبال متسابقي الرالي.

يُشار إلى أن بطل الراليات، ناصر العطية، متصدّر بطولة العالم في الراليات، يشارك في رالي حائل تويوتا الدولي، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للراليات، حيث بدأ أمس السادس من ديسمبر لمدة 5 أيام.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ قد أكد استكمال استعدادات صحة حائل لاستضافة رالي حائل الدولي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي ونقاط التجمعات وتنفيذها دون تأخير، وفقاً للتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البطل القطري "العطية": سرعة فحص كورونا في "حائل" غطّت سرعتي!
سبق

قال بطل الراليات القطري، ناصر العطية؛ إن سرعة فحص كورونا في "صحة حائل" غطّت على سرعة ناصر العطية؛ في إشارة إلى سهولة وسرعة إجراءات فحص كورونا للمشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2021" من حيث سرعة عمل الفحص، وظهور النتيجة، ومرونة العمل، والوجود الدائم في الفندق.

وقال "العطية"؛ إنه فور وصوله إلى فندق الميلينيوم في حائل تم إجراء فحص PCR من قِبل طاقم مركز الصحة العامة التابع لصحة حائل بسرعة عالية تسبق سرعته في قيادة سيارات الرالي، بفضل الإمكانات الكبيرة للمركز الموجود في الفندق لاستقبال متسابقي الرالي.

يُشار إلى أن بطل الراليات، ناصر العطية، متصدّر بطولة العالم في الراليات، يشارك في رالي حائل تويوتا الدولي، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للراليات، حيث بدأ أمس السادس من ديسمبر لمدة 5 أيام.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ قد أكد استكمال استعدادات صحة حائل لاستضافة رالي حائل الدولي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي ونقاط التجمعات وتنفيذها دون تأخير، وفقاً للتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:28 PM

البطل القطري "العطية": سرعة فحص كورونا في "حائل" غطّت سرعتي!

قال على خلفية مشاركته في رالي المنطقة: فور وصولي تمّ إجراء الـ PCR

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
420

قال بطل الراليات القطري، ناصر العطية؛ إن سرعة فحص كورونا في "صحة حائل" غطّت على سرعة ناصر العطية؛ في إشارة إلى سهولة وسرعة إجراءات فحص كورونا للمشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2021" من حيث سرعة عمل الفحص، وظهور النتيجة، ومرونة العمل، والوجود الدائم في الفندق.

وقال "العطية"؛ إنه فور وصوله إلى فندق الميلينيوم في حائل تم إجراء فحص PCR من قِبل طاقم مركز الصحة العامة التابع لصحة حائل بسرعة عالية تسبق سرعته في قيادة سيارات الرالي، بفضل الإمكانات الكبيرة للمركز الموجود في الفندق لاستقبال متسابقي الرالي.

يُشار إلى أن بطل الراليات، ناصر العطية، متصدّر بطولة العالم في الراليات، يشارك في رالي حائل تويوتا الدولي، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للراليات، حيث بدأ أمس السادس من ديسمبر لمدة 5 أيام.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ قد أكد استكمال استعدادات صحة حائل لاستضافة رالي حائل الدولي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي ونقاط التجمعات وتنفيذها دون تأخير، وفقاً للتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة