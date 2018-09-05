"الفقيه" يتفقد أعمال الفِرَق البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وجّه بضرورة دعم الفعالية التي تشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ الدكتور عمر سعيد الفقيه، صباح اليوم، مكتب الوزارة بمحافظة الطائف.

ورافقت "سبق" الدكتور "الفقيه" خلال جولته التفقدية لمقر مهرجان ولي العهد للهجن، المقامة فعالياته بميدان الطائف للهجن بالعرفاء، بالإضافة لمنتزه سيسد الوطني، والمشتل الزراعي بالعرج.

ووجّه الدكتور "الفقيه" بضرورة دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، بتوفير عدد من العيادات البيطرية المتنقلة والفِرَق البيطرية، وعمل الفحوصات البيطرية اللازمة للمطايا المشاركة، بفِرَق بيطرية مرابطة بمقر المهرجان إلى نهاية المهرجان.

وكشف "الفقيه" أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع كبير جداً لتشجير موقع المهرجان، سيكون بصورة تناسب مكانة وأهمية المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد رعاه الله؛ مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء في محافظة الطائف.