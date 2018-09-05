النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفقيه" يتفقد أعمال الفِرَق البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وجّه بضرورة دعم الفعالية التي تشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ الدكتور عمر سعيد الفقيه، صباح اليوم، مكتب الوزارة بمحافظة الطائف.

ورافقت "سبق" الدكتور "الفقيه" خلال جولته التفقدية لمقر مهرجان ولي العهد للهجن، المقامة فعالياته بميدان الطائف للهجن بالعرفاء، بالإضافة لمنتزه سيسد الوطني، والمشتل الزراعي بالعرج.

ووجّه الدكتور "الفقيه" بضرورة دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، بتوفير عدد من العيادات البيطرية المتنقلة والفِرَق البيطرية، وعمل الفحوصات البيطرية اللازمة للمطايا المشاركة، بفِرَق بيطرية مرابطة بمقر المهرجان إلى نهاية المهرجان.

وكشف "الفقيه" أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع كبير جداً لتشجير موقع المهرجان، سيكون بصورة تناسب مكانة وأهمية المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد رعاه الله؛ مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء في محافظة الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفقيه" يتفقد أعمال الفِرَق البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
سبق

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ الدكتور عمر سعيد الفقيه، صباح اليوم، مكتب الوزارة بمحافظة الطائف.

ورافقت "سبق" الدكتور "الفقيه" خلال جولته التفقدية لمقر مهرجان ولي العهد للهجن، المقامة فعالياته بميدان الطائف للهجن بالعرفاء، بالإضافة لمنتزه سيسد الوطني، والمشتل الزراعي بالعرج.

ووجّه الدكتور "الفقيه" بضرورة دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، بتوفير عدد من العيادات البيطرية المتنقلة والفِرَق البيطرية، وعمل الفحوصات البيطرية اللازمة للمطايا المشاركة، بفِرَق بيطرية مرابطة بمقر المهرجان إلى نهاية المهرجان.

وكشف "الفقيه" أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع كبير جداً لتشجير موقع المهرجان، سيكون بصورة تناسب مكانة وأهمية المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد رعاه الله؛ مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء في محافظة الطائف.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:59 PM

"الفقيه" يتفقد أعمال الفِرَق البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وجّه بضرورة دعم الفعالية التي تشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
2,050

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ الدكتور عمر سعيد الفقيه، صباح اليوم، مكتب الوزارة بمحافظة الطائف.

ورافقت "سبق" الدكتور "الفقيه" خلال جولته التفقدية لمقر مهرجان ولي العهد للهجن، المقامة فعالياته بميدان الطائف للهجن بالعرفاء، بالإضافة لمنتزه سيسد الوطني، والمشتل الزراعي بالعرج.

ووجّه الدكتور "الفقيه" بضرورة دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، بتوفير عدد من العيادات البيطرية المتنقلة والفِرَق البيطرية، وعمل الفحوصات البيطرية اللازمة للمطايا المشاركة، بفِرَق بيطرية مرابطة بمقر المهرجان إلى نهاية المهرجان.

وكشف "الفقيه" أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع كبير جداً لتشجير موقع المهرجان، سيكون بصورة تناسب مكانة وأهمية المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد رعاه الله؛ مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء في محافظة الطائف.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة