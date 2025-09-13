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تراجع قياسي.. "الريال الإيراني" يواصل الانهيار أمام الدولار

خسر قرابة 49 بالمائة من قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية وكورونا

في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفاً الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال إيراني مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

الريال الإيراني إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تراجع قياسي.. "الريال الإيراني" يواصل الانهيار أمام الدولار
سبق

في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفاً الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال إيراني مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:52 AM

تراجع قياسي.. "الريال الإيراني" يواصل الانهيار أمام الدولار

خسر قرابة 49 بالمائة من قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية وكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفاً الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال إيراني مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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