"الطرقي" يباشر عمله بمكتب نائب أمير عسير

باشر الزميل فارس بن علي الطرقي، عمله بمكتب نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وتلقى الطرقي العديد من رسائل التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.
باشر الزميل فارس بن علي الطرقي، عمله بمكتب نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وتلقى الطرقي العديد من رسائل التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.
باشر الزميل فارس بن علي الطرقي، عمله بمكتب نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وتلقى الطرقي العديد من رسائل التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.
باشر الزميل فارس بن علي الطرقي، عمله بمكتب نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وتلقى الطرقي العديد من رسائل التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.