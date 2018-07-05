النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على 15.2% من "أكوا باور"

أكد أنه سيستخدم العائدات لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها المستقبلية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن استحواذه رسمياً على نسبة 15.2% من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) المشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وفي التفاصيل، أوضح بيان رسمي أصدره الصندوق وشركة أكوا باور أن هذه النسبة تضاف إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استثمرت عام 2013م في شركة "أكوا باور" بنسبة 9.78%، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: نجد في شركة "أكوا باور" إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ونرى فيها استثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: إنّ موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه الشركة في اقتصاد المملكة، وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، وهذا الاستثمار بمثابة اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية.

وتمتلك "أكوا باور" سجلاً حافلاً من الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سجلت مؤخراً أقل تعرفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً (2.34 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة) في مشروع "سكاكا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على 15.2% من "أكوا باور"
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن استحواذه رسمياً على نسبة 15.2% من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) المشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وفي التفاصيل، أوضح بيان رسمي أصدره الصندوق وشركة أكوا باور أن هذه النسبة تضاف إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استثمرت عام 2013م في شركة "أكوا باور" بنسبة 9.78%، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: نجد في شركة "أكوا باور" إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ونرى فيها استثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: إنّ موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه الشركة في اقتصاد المملكة، وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، وهذا الاستثمار بمثابة اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية.

وتمتلك "أكوا باور" سجلاً حافلاً من الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سجلت مؤخراً أقل تعرفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً (2.34 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة) في مشروع "سكاكا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
12:20 AM

صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على 15.2% من "أكوا باور"

أكد أنه سيستخدم العائدات لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها المستقبلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,351

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن استحواذه رسمياً على نسبة 15.2% من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) المشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وفي التفاصيل، أوضح بيان رسمي أصدره الصندوق وشركة أكوا باور أن هذه النسبة تضاف إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استثمرت عام 2013م في شركة "أكوا باور" بنسبة 9.78%، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: نجد في شركة "أكوا باور" إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ونرى فيها استثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: إنّ موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه الشركة في اقتصاد المملكة، وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، وهذا الاستثمار بمثابة اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية.

وتمتلك "أكوا باور" سجلاً حافلاً من الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سجلت مؤخراً أقل تعرفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً (2.34 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة) في مشروع "سكاكا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,707
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,214
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,184
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,448

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة