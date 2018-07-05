صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على 15.2% من "أكوا باور"

أكد أنه سيستخدم العائدات لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها المستقبلية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن استحواذه رسمياً على نسبة 15.2% من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) المشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم إستراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وفي التفاصيل، أوضح بيان رسمي أصدره الصندوق وشركة أكوا باور أن هذه النسبة تضاف إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استثمرت عام 2013م في شركة "أكوا باور" بنسبة 9.78%، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: نجد في شركة "أكوا باور" إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ونرى فيها استثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: إنّ موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه الشركة في اقتصاد المملكة، وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، وهذا الاستثمار بمثابة اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية.

وتمتلك "أكوا باور" سجلاً حافلاً من الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سجلت مؤخراً أقل تعرفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً (2.34 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة) في مشروع "سكاكا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.