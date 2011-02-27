"العيسى" يعتمد المرحلة الثالثة من برنامج "تدرج" لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي

تضمنت إصدار قرارات إغلاق لعدد من المدارس

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى "المرحلة الثالثة" من برنامج تدرج ضمن بوابة المدارس الأهلية أحد اهم البرامج التي دشنتها شركة تطوير للمباني بالتعاون مع وكالة التعليم الأهلي الذي يهدف لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة، ويساهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتي تضمنت نتائجها منح مدد زمنية ما بين سنة إلى اربع سنوات دراسية حسب نسبة الكفاءة مع تنفيذ التوصيات للرفع من كفاءة مبانيهم وتحقيق نسبة الكفاءة مع إيقاف قبول الطلاب خلال المهلة المقررة ثم إخضاع المبنى لإعادة التقييم قبل انتهاء المدة للحصول على نسبة الكفاءة المطلوبة أو إغلاقها بنهاية المدة الممنوحة.

كما تضمنت إصدار قرارات إغلاق لعدد من المدارس الأهلية وإلغاء التراخيص للمستثمرين الذين لم يتقدموا بخطط للانتقال لمباني تعليميه او لم يقدموا على برنامج تدرج بمبانيهم غير التعليمية وكذلك الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل مبانيهم غير التعليمية في البرنامج بنهاية المدة المحددة بالقرار.