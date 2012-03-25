"اللهيبي" يؤكد أهمية تكريم الطلاب المتفوقين على مستقبلهم العلمي

خلال الاحتفاء بتكريم 417 طالباً متفوقاً افتراضياً

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أهمية تكريم الطلاب المتفوقين والمردود الإيجابي له على مستقبلهم العلمي.

جاء ذلك، خلال تشريفه للحفل الافتراضي لتكريم 417 طالباً متفوقاً من الحاصلين على نسبة 100% في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1440/1441هـ والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنين، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية والخدمات المساندة، ومديري الادارات والمكاتب، وقادة المدارس والطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومشرفي التوجيه والإرشاد والمرشدين الطلابيين.

وقال: إن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي تحتفي بها وزارة التعليم، ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

وحث "اللهيبي" أبناءه الطلاب على استمرار هذا التفوق حتى يستمروا في شرف التنافس بميدان العلم والمعرفة، وحتى يقف الوطن على القمة، والتي ينشدها في رؤيته بسواعد أبنائه وعطاء قيادته.

وهنأ جميع الطلاب بتفوقهم، وكل مربٍّ تربوي في الميدان أياً كان عمله وموقعه أدى أمانته وقدر رسالته وبذل من وقته وجهده من أجل تفوق هؤلاء الأبناء، حتى نالوا هذا الهدف العظيم.

وقدم "اللهيبي" الشكر والعرفان لكل أب وأم وكل ولي أمر دفع ابنه لهذا التفوق وضحى بوقته وصنع له طريق المجد حتى وصل إلى قطف ثمرة جهده.

وأشاد بجهود فريق العمل في قسم التوجيه والإرشاد للبنين على حرصهم واهتمامهم بأغلى ثروات الوطن وعلى ما بذلوه من جهد ووقت في هذه المناسبة، وللإدارات المشاركة في حفل التكريم الافتراضي.

من جهته، قال الطالب المتفوق عبيد شجاع البقمي، من ثانوية ابن باز، في كلمة زملائه المتفوقين، إن هذا التكريم سيكون دافعاً لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله، وسيكونون عند حسن الظن فيهم، نحمي حماة وطننا ونعلي راياته ونطور غده، متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولا ثم بوطننا ثانيا.

ثم استعرض في مقاطع مصورة "مشاهد من المتفوقين"، ثم أوبريت التفوق، وعرض مرئي لأسماء الطلاب المتفوقين، ثم تسلم الطلاب المتفوقين شهادات التفوق من خلال رابط إلكتروني بالسجل المدني للطالب من خلال بوابة تمم.