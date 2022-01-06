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"الزكاة والجمارك" تمنع دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات

بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي تم منع دخولها خلال عام 2020م

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي تم منع دخولها خلال عام 2020م.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021م (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات" (49،423) منتجاً، وبلغ مجموع "الإطارات" (105،881) إطارات، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخذة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والجمارك" تمنع دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات
سبق

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي تم منع دخولها خلال عام 2020م.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021م (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات" (49،423) منتجاً، وبلغ مجموع "الإطارات" (105،881) إطارات، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخذة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:50 PM

"الزكاة والجمارك" تمنع دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات

بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي تم منع دخولها خلال عام 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي تم منع دخولها خلال عام 2020م.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021م (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات" (49،423) منتجاً، وبلغ مجموع "الإطارات" (105،881) إطارات، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخذة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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