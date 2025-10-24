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"غرفة الرياض" تدرس إنشاء مراكز لوجستية بمحافظات المنطقة

فرص عمل ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين وأصحاب الأعمال

أعدت "غرفة الرياض"، دراسةً بعنوان "المراكز اللوجستية في المحافظات القريبة من مدينة الرياض أهميتها ومبررات الحاجة لإنشائها".

وتأتي الدراسة التي نفّذها مرصد قطاع دعم الأعمال بالغرفة وفقًا لمقترح ومتطلبات لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الحمادي، وفي إطار اهتمام وحرص اللجنة بالعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المحافظات.

وركّزت على أهمية إنشاء تلك المراكز الاقتصادية اللوجستية لكي تساهم بشكل كبير في تدعيم القطاع الخاص لرؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع اللوجستي، عبر توفير مناطق متخصصة في محافظات: (الخرج، ومدينة ملهم بحريملاء، والمزاحمية، ورماح) تشمل (مستودعات ذكية، وأماكن حجز للشاحنات، وفنادق، ومراكز تجارية، وأماكن مخصصة لعرض منتجات المحافظات).

وشددت الدراسة، على أهمية تنمية تلك المناطق بتوفير فرص عمل متخصصة ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال في المحافظة، وتدعيم مبدأ الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط على مدينة الرياض، وكذلك حماية المستثمرين من تكبّد بعض الخسائر الإضافية ومعالجة الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع، وجعل المحافظات القريبة من مدينة الرياض أكثر جذبًا لمزيد من الاستثمارات.

وتعمل "غرفة الرياض" حاليًا بالتعاون مع بعض الجهات، على دراسة عدد من الخيارات التي ستُسهم في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

غرفة الرياض المراكز اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة الرياض" تدرس إنشاء مراكز لوجستية بمحافظات المنطقة
سبق

أعدت "غرفة الرياض"، دراسةً بعنوان "المراكز اللوجستية في المحافظات القريبة من مدينة الرياض أهميتها ومبررات الحاجة لإنشائها".

وتأتي الدراسة التي نفّذها مرصد قطاع دعم الأعمال بالغرفة وفقًا لمقترح ومتطلبات لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الحمادي، وفي إطار اهتمام وحرص اللجنة بالعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المحافظات.

وركّزت على أهمية إنشاء تلك المراكز الاقتصادية اللوجستية لكي تساهم بشكل كبير في تدعيم القطاع الخاص لرؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع اللوجستي، عبر توفير مناطق متخصصة في محافظات: (الخرج، ومدينة ملهم بحريملاء، والمزاحمية، ورماح) تشمل (مستودعات ذكية، وأماكن حجز للشاحنات، وفنادق، ومراكز تجارية، وأماكن مخصصة لعرض منتجات المحافظات).

وشددت الدراسة، على أهمية تنمية تلك المناطق بتوفير فرص عمل متخصصة ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال في المحافظة، وتدعيم مبدأ الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط على مدينة الرياض، وكذلك حماية المستثمرين من تكبّد بعض الخسائر الإضافية ومعالجة الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع، وجعل المحافظات القريبة من مدينة الرياض أكثر جذبًا لمزيد من الاستثمارات.

وتعمل "غرفة الرياض" حاليًا بالتعاون مع بعض الجهات، على دراسة عدد من الخيارات التي ستُسهم في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:00 AM

"غرفة الرياض" تدرس إنشاء مراكز لوجستية بمحافظات المنطقة

فرص عمل ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين وأصحاب الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعدت "غرفة الرياض"، دراسةً بعنوان "المراكز اللوجستية في المحافظات القريبة من مدينة الرياض أهميتها ومبررات الحاجة لإنشائها".

وتأتي الدراسة التي نفّذها مرصد قطاع دعم الأعمال بالغرفة وفقًا لمقترح ومتطلبات لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الحمادي، وفي إطار اهتمام وحرص اللجنة بالعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المحافظات.

وركّزت على أهمية إنشاء تلك المراكز الاقتصادية اللوجستية لكي تساهم بشكل كبير في تدعيم القطاع الخاص لرؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع اللوجستي، عبر توفير مناطق متخصصة في محافظات: (الخرج، ومدينة ملهم بحريملاء، والمزاحمية، ورماح) تشمل (مستودعات ذكية، وأماكن حجز للشاحنات، وفنادق، ومراكز تجارية، وأماكن مخصصة لعرض منتجات المحافظات).

وشددت الدراسة، على أهمية تنمية تلك المناطق بتوفير فرص عمل متخصصة ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال في المحافظة، وتدعيم مبدأ الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط على مدينة الرياض، وكذلك حماية المستثمرين من تكبّد بعض الخسائر الإضافية ومعالجة الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع، وجعل المحافظات القريبة من مدينة الرياض أكثر جذبًا لمزيد من الاستثمارات.

وتعمل "غرفة الرياض" حاليًا بالتعاون مع بعض الجهات، على دراسة عدد من الخيارات التي ستُسهم في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

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