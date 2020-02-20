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تدشين مسابقة المرسم الفني "ابتسامة الرياض"

بمشاركة 250 طالبًا من 120 مدرسة

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنام؛ مسابقة المرسم الفني "رؤية شمال 2"، تحت شعار "ابتسامة الرياض"، بمشاركة 250 طالبًا من 120 مدرسة، وتنظمها شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم، بشمال الرياض في مدارس المناهج.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال الرياض، سلمان الحميدي، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة، وعدد من القيادات التربوية ومشرفي النشاط والتربية الفنية.

وأكد "الغنّام"، خلال حفل التدشين، أهمية دور الأنشطة الفنية في تنمية مواهب الطلاب؛ لما تمثله من فرصة للتعبير عن إبداعاتهم، مقدمًا شكره لمدير مكتب التعليم بالشمال، ومشرفي التربية الفنية؛ على جهودهم في تنظيم المسابقة التي تدعم وتنمّي المواهب الفنية للطلاب، ولإدارة مدارس المناهج لرعايتها للفعالية.

من جانبه أوضح المشرف على المسابقة عادل بن طالب، أن المسابقة هي منافسة فنية بين الطلاب الموهوبين في الرسم الحر، لتنمية الموهبة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى مهارات الطلاب في مجال الرسم.

وأشار "بن طالب" إلى أن أعمال المرسم تنطلق بمشاركة 250 طالبًا عند الساعة الثامنة صباحًا، وعلى مدى ثلاث ساعات في مرافق مدارس المناهج الراعية للمسابقة كالملاعب والساحات والمعامل.

وقال إنه سيجري في ختام البرنامج تكريم الطلاب الفائزين ومعلميهم المشاركين، وعرض الأعمال الفنية المميزة.

مسابقة المرسم الفني ابتسامة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين مسابقة المرسم الفني "ابتسامة الرياض"
سبق

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنام؛ مسابقة المرسم الفني "رؤية شمال 2"، تحت شعار "ابتسامة الرياض"، بمشاركة 250 طالبًا من 120 مدرسة، وتنظمها شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم، بشمال الرياض في مدارس المناهج.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال الرياض، سلمان الحميدي، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة، وعدد من القيادات التربوية ومشرفي النشاط والتربية الفنية.

وأكد "الغنّام"، خلال حفل التدشين، أهمية دور الأنشطة الفنية في تنمية مواهب الطلاب؛ لما تمثله من فرصة للتعبير عن إبداعاتهم، مقدمًا شكره لمدير مكتب التعليم بالشمال، ومشرفي التربية الفنية؛ على جهودهم في تنظيم المسابقة التي تدعم وتنمّي المواهب الفنية للطلاب، ولإدارة مدارس المناهج لرعايتها للفعالية.

من جانبه أوضح المشرف على المسابقة عادل بن طالب، أن المسابقة هي منافسة فنية بين الطلاب الموهوبين في الرسم الحر، لتنمية الموهبة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى مهارات الطلاب في مجال الرسم.

وأشار "بن طالب" إلى أن أعمال المرسم تنطلق بمشاركة 250 طالبًا عند الساعة الثامنة صباحًا، وعلى مدى ثلاث ساعات في مرافق مدارس المناهج الراعية للمسابقة كالملاعب والساحات والمعامل.

وقال إنه سيجري في ختام البرنامج تكريم الطلاب الفائزين ومعلميهم المشاركين، وعرض الأعمال الفنية المميزة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:24 PM

تدشين مسابقة المرسم الفني "ابتسامة الرياض"

بمشاركة 250 طالبًا من 120 مدرسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنام؛ مسابقة المرسم الفني "رؤية شمال 2"، تحت شعار "ابتسامة الرياض"، بمشاركة 250 طالبًا من 120 مدرسة، وتنظمها شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم، بشمال الرياض في مدارس المناهج.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال الرياض، سلمان الحميدي، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة، وعدد من القيادات التربوية ومشرفي النشاط والتربية الفنية.

وأكد "الغنّام"، خلال حفل التدشين، أهمية دور الأنشطة الفنية في تنمية مواهب الطلاب؛ لما تمثله من فرصة للتعبير عن إبداعاتهم، مقدمًا شكره لمدير مكتب التعليم بالشمال، ومشرفي التربية الفنية؛ على جهودهم في تنظيم المسابقة التي تدعم وتنمّي المواهب الفنية للطلاب، ولإدارة مدارس المناهج لرعايتها للفعالية.

من جانبه أوضح المشرف على المسابقة عادل بن طالب، أن المسابقة هي منافسة فنية بين الطلاب الموهوبين في الرسم الحر، لتنمية الموهبة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى مهارات الطلاب في مجال الرسم.

وأشار "بن طالب" إلى أن أعمال المرسم تنطلق بمشاركة 250 طالبًا عند الساعة الثامنة صباحًا، وعلى مدى ثلاث ساعات في مرافق مدارس المناهج الراعية للمسابقة كالملاعب والساحات والمعامل.

وقال إنه سيجري في ختام البرنامج تكريم الطلاب الفائزين ومعلميهم المشاركين، وعرض الأعمال الفنية المميزة.

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