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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الحوثيين

أكد تمادي المليشيات في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وأبناء شعبنا اليمني

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تتمادى في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة، وطالب خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المجتمعَ الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية؛ محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم؛ ستشجع هذه المليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

وقدّر رئيس البرلمان، دعم جهود الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الكبيرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وأضاف خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية، وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.

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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الحوثيين
سبق

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تتمادى في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة، وطالب خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المجتمعَ الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية؛ محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم؛ ستشجع هذه المليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

وقدّر رئيس البرلمان، دعم جهود الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الكبيرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وأضاف خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية، وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
02:55 PM

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الحوثيين

أكد تمادي المليشيات في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وأبناء شعبنا اليمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تتمادى في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة، وطالب خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المجتمعَ الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية؛ محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم؛ ستشجع هذه المليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

وقدّر رئيس البرلمان، دعم جهود الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الكبيرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وأضاف خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية، وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.

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