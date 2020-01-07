صورة "صندوق الهروب" .. اليابان تخطب ود لبنان لاعتقال "غصن" ومسؤول يرد!

مذكرة اعتقال من "الإنتربول" تلقتها بيروت بحقه .. "إنه خروج يدعو إلى الأسف وسنتعاون"

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا؛ الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن؛ الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.

وأضاف "سوغا"؛ خلال مؤتمر صحفي، أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن؛ يدعو إلى الأسف، وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة.

والإثنين حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، على صورة للصندوق الذي اختبأ فيه كارلوس غصن؛ من أجل الهروب من اليابان إلى تركيا، قبل أن يغادرها صوب وجهته النهائية في لبنان.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز"، تكشف الصورة أن غصن؛ المتهم بقضايا فساد في اليابان، جرى تهريبه في صندوق يُستخدم عادة لشحن المعدات الموسيقية، مثل مكبرات الصوت خلال المهرجانات الفنية.

وأورد المصدر، أن ثقوباً جرى إحداثها في أسفل الصندوق حتى تتيح لغصن أن يتنفس، خلال نقله إلى مطار في أوساكا، وسط البلد الآسيوي.

وحين وصل غصن إلى تركيا، استقل طائرة خاصة أخرى واتجه إلى لبنان؛ ما دفع السلطات التركية إلى فتح تحقيق ومسح البصمات الموجودة على الصندوق.

يُشار إلى أن السلطات اللبنانية أكّدت في وقت سابق، أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن؛ وأنه دخل البلاد بصورة قانونية، غير أن مسؤولاً أمنياً لبنانياً بارزاً قال: إن لبنان لا يسلم مواطنيه.