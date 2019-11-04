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"أمانة مكة" تستعيد 20 ألف متر أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية

أزالت التعديات بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية

أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر أن أمانة ‫العاصمة المقدسة أزالت تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية في ‫مكة المكرمة تُقدر مساحتها بـ 20 ألف م2 .

وأوضحت الأمانة أن بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تمكنت من استعادة تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت (20) ألف متر مربع، وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.

وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والمباني العشوائية التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، حيث توجد توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية والتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

أمانة مكة الحسينية

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"أمانة مكة" تستعيد 20 ألف متر أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية
سبق

أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر أن أمانة ‫العاصمة المقدسة أزالت تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية في ‫مكة المكرمة تُقدر مساحتها بـ 20 ألف م2 .

وأوضحت الأمانة أن بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تمكنت من استعادة تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت (20) ألف متر مربع، وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.

وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والمباني العشوائية التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، حيث توجد توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية والتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
06:13 PM

"أمانة مكة" تستعيد 20 ألف متر أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية

أزالت التعديات بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,921

أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر أن أمانة ‫العاصمة المقدسة أزالت تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية في ‫مكة المكرمة تُقدر مساحتها بـ 20 ألف م2 .

وأوضحت الأمانة أن بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تمكنت من استعادة تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت (20) ألف متر مربع، وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.

وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والمباني العشوائية التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، حيث توجد توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية والتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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