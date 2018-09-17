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جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة

في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر 2019، يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الجمعية، باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض، وذلك بحضور 34 أسرة.

وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهمية كبيرة من منطلق أنّ الترفيه يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.

وبعد النجاح الذي حُظي به هذا البرنامج الترفيهي، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كل مدن المملكة التي يوجد بها أندية لشريكها الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء) لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسن، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها بصفة مستمرة وشاقة.

كما أن للقائمين على نادي الشركة السعودية للكهرباء دورًا رائدًا في الاهتمام بفئة المسنين الموجودين ضمن نطاق مسؤولية الجمعية من خلال توفير كل التجهيزات، والمعينات التي تُسهم في إنجاح الفعاليات الثقافية، والرياضية التي تنظمها الجمعية في هذا اليوم، وكذلك تهيئة النادي بما يتناسب مع هذه الفئة الغالية، كما يشمل وجود ممارسين صحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاج إليها كبار السن.


وتتلقى الجمعية أي استفسارات على هاتف 0112143838/0114100112 ، أو على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer.


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جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة
سبق

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر 2019، يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الجمعية، باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض، وذلك بحضور 34 أسرة.

وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهمية كبيرة من منطلق أنّ الترفيه يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.

وبعد النجاح الذي حُظي به هذا البرنامج الترفيهي، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كل مدن المملكة التي يوجد بها أندية لشريكها الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء) لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسن، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها بصفة مستمرة وشاقة.

كما أن للقائمين على نادي الشركة السعودية للكهرباء دورًا رائدًا في الاهتمام بفئة المسنين الموجودين ضمن نطاق مسؤولية الجمعية من خلال توفير كل التجهيزات، والمعينات التي تُسهم في إنجاح الفعاليات الثقافية، والرياضية التي تنظمها الجمعية في هذا اليوم، وكذلك تهيئة النادي بما يتناسب مع هذه الفئة الغالية، كما يشمل وجود ممارسين صحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاج إليها كبار السن.


وتتلقى الجمعية أي استفسارات على هاتف 0112143838/0114100112 ، أو على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer.


16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:56 PM

جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة

في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر 2019، يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الجمعية، باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض، وذلك بحضور 34 أسرة.

وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهمية كبيرة من منطلق أنّ الترفيه يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.

وبعد النجاح الذي حُظي به هذا البرنامج الترفيهي، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كل مدن المملكة التي يوجد بها أندية لشريكها الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء) لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسن، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها بصفة مستمرة وشاقة.

كما أن للقائمين على نادي الشركة السعودية للكهرباء دورًا رائدًا في الاهتمام بفئة المسنين الموجودين ضمن نطاق مسؤولية الجمعية من خلال توفير كل التجهيزات، والمعينات التي تُسهم في إنجاح الفعاليات الثقافية، والرياضية التي تنظمها الجمعية في هذا اليوم، وكذلك تهيئة النادي بما يتناسب مع هذه الفئة الغالية، كما يشمل وجود ممارسين صحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاج إليها كبار السن.


وتتلقى الجمعية أي استفسارات على هاتف 0112143838/0114100112 ، أو على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer.


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