ريال مدريد ينتظر الفائز من قمة الليلة التي تجمع أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

في نهائي كأس السوبر الإسباني وللمرة الثانية في السعودية

حجز فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم مقعده في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد أن تجاوز عقبة غريمه التقليدي برشلونة 3/2 ، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة" بالرياض .

وينتظر الريال (الأحد المقبل) الفائز من لقاء مساء اليوم الخميس، الذي يجمع أتلتيكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير 2022 (الجاري) بطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة".

يشار إلى أن المملكة قد استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد على حساب أتلتيكو مدريد.