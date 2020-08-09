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على خلفية قضية السواط.. التعاون يدفع للاتحاد 30 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الأحد، تغريم نادي التعاون مبلغ 20 ألف ريال بعد نشره بيانًا تضمّن إساءة إعلامية على خلفية انتقال لاعبه السابق عبد المجيد السواط إلى الاتحاد بحسب شكوى الأخير.

كما ألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع مبلغ 10 آلاف ريال؛ وهي رسوم الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد وإعادتها إليه، معتبراً قرارها غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

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على خلفية قضية السواط.. التعاون يدفع للاتحاد 30 ألف ريال
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الأحد، تغريم نادي التعاون مبلغ 20 ألف ريال بعد نشره بيانًا تضمّن إساءة إعلامية على خلفية انتقال لاعبه السابق عبد المجيد السواط إلى الاتحاد بحسب شكوى الأخير.

كما ألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع مبلغ 10 آلاف ريال؛ وهي رسوم الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد وإعادتها إليه، معتبراً قرارها غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:54 PM

على خلفية قضية السواط.. التعاون يدفع للاتحاد 30 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الأحد، تغريم نادي التعاون مبلغ 20 ألف ريال بعد نشره بيانًا تضمّن إساءة إعلامية على خلفية انتقال لاعبه السابق عبد المجيد السواط إلى الاتحاد بحسب شكوى الأخير.

كما ألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع مبلغ 10 آلاف ريال؛ وهي رسوم الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد وإعادتها إليه، معتبراً قرارها غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

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