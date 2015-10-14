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محافظ الأفلاج يقف على تنفيذ مشروع "إنسان" لرعاية الأيتام

أشاد بالوقف ودوره في نفع أبناء الجمعية وأسرهم

تصوير- فالح آل وحيد: أجرى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، صباح اليوم الاثنين، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف مشروع جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام في المحافظة.

واستمع "الهزاني" لشرح مفصل خلال جولته الاستطلاعية على الوقف من أخصائي أملاك وأوقاف الجمعية، حمود الشثري، بحضور مدير فرع "إنسان" بالمحافظة، ناجي الرميح، ورئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء، وأعضاء اللجنة الاستشارية للوقف.

وأشاد المحافظ بنوعية المشروع ومراحل الإنجاز وطريقة التنفيذ، مبدياً تعاونه في التوجيه بتنسيق اجتماعين في الرياض والأفلاج، لدعم مشروع الوقف، وما يخدم مشاريع "إنسان" والتي تعود بالنفع لأبناء الجمعية وأسرهم.

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محافظ الأفلاج يقف على تنفيذ مشروع "إنسان" لرعاية الأيتام
سبق

تصوير- فالح آل وحيد: أجرى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، صباح اليوم الاثنين، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف مشروع جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام في المحافظة.

واستمع "الهزاني" لشرح مفصل خلال جولته الاستطلاعية على الوقف من أخصائي أملاك وأوقاف الجمعية، حمود الشثري، بحضور مدير فرع "إنسان" بالمحافظة، ناجي الرميح، ورئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء، وأعضاء اللجنة الاستشارية للوقف.

وأشاد المحافظ بنوعية المشروع ومراحل الإنجاز وطريقة التنفيذ، مبدياً تعاونه في التوجيه بتنسيق اجتماعين في الرياض والأفلاج، لدعم مشروع الوقف، وما يخدم مشاريع "إنسان" والتي تعود بالنفع لأبناء الجمعية وأسرهم.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:21 PM

محافظ الأفلاج يقف على تنفيذ مشروع "إنسان" لرعاية الأيتام

أشاد بالوقف ودوره في نفع أبناء الجمعية وأسرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير- فالح آل وحيد: أجرى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، صباح اليوم الاثنين، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف مشروع جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام في المحافظة.

واستمع "الهزاني" لشرح مفصل خلال جولته الاستطلاعية على الوقف من أخصائي أملاك وأوقاف الجمعية، حمود الشثري، بحضور مدير فرع "إنسان" بالمحافظة، ناجي الرميح، ورئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء، وأعضاء اللجنة الاستشارية للوقف.

وأشاد المحافظ بنوعية المشروع ومراحل الإنجاز وطريقة التنفيذ، مبدياً تعاونه في التوجيه بتنسيق اجتماعين في الرياض والأفلاج، لدعم مشروع الوقف، وما يخدم مشاريع "إنسان" والتي تعود بالنفع لأبناء الجمعية وأسرهم.

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