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"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة المكرمة: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، وتنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث والمويه وخليص ورنية وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة المكرمة: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، وتنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث والمويه وخليص ورنية وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:08 AM

"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة المكرمة: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، وتنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث والمويه وخليص ورنية وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

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