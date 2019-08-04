النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تحرر مواقع بصعدة.. وتعثر على مخازن صواريخ الحوثي

قطعت خطوط إمداد الميليشيا إلى مركز باقم

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع الهنجر والتباب السود، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة؛ بحسب ما أفادت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (الأحد).

ونقلت "سبأ" عن أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود.

وأوضح "الباهلي" أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تحرر مواقع بصعدة.. وتعثر على مخازن صواريخ الحوثي
سبق

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع الهنجر والتباب السود، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة؛ بحسب ما أفادت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (الأحد).

ونقلت "سبأ" عن أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود.

وأوضح "الباهلي" أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:13 PM

"الشرعية" تحرر مواقع بصعدة.. وتعثر على مخازن صواريخ الحوثي

قطعت خطوط إمداد الميليشيا إلى مركز باقم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
323

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع الهنجر والتباب السود، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة؛ بحسب ما أفادت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (الأحد).

ونقلت "سبأ" عن أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود.

وأوضح "الباهلي" أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,268
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,475
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,519
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,562

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة