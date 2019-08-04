"الشرعية" تحرر مواقع بصعدة.. وتعثر على مخازن صواريخ الحوثي

قطعت خطوط إمداد الميليشيا إلى مركز باقم

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع الهنجر والتباب السود، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة؛ بحسب ما أفادت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (الأحد).

ونقلت "سبأ" عن أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود.

وأوضح "الباهلي" أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.