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"معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" .. ورشة عمل لمركز الحوار في جاكرتا

بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الحضارات الإندونيسي

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات.

سفير خادم الحرمين الشريفين إندونيسيا

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"معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" .. ورشة عمل لمركز الحوار في جاكرتا
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:20 AM

"معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" .. ورشة عمل لمركز الحوار في جاكرتا

بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الحضارات الإندونيسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات.

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