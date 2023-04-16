تستمر لـ4 م.. الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة

يصحبها نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تنبيهًا عن استمرارية الرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، وجدة، ورنية)، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 من مساء اليوم.