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وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي

يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين جرّاء الأمطار التي اجتاحت البلاد

وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين من جرّاء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي أخيراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر؛ والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد؛ ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي؛ وفريق من المركز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون كافة للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

مطار جيبوتي جيبوتي طائرة إغاثية سعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي
سبق

وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين من جرّاء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي أخيراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر؛ والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد؛ ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي؛ وفريق من المركز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون كافة للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:57 AM

وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي

يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين جرّاء الأمطار التي اجتاحت البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين من جرّاء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي أخيراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر؛ والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد؛ ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي؛ وفريق من المركز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون كافة للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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