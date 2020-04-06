النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق

الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.
وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.

صواريخ كاتيوشا محافظة البصرة العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق
سبق

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.
وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:34 PM

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق

الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
166

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.
وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,906
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,917
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,941

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة