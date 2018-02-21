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استحداث 9 أسرّة جديدة بالعناية المتوسطة بمجمع الملك فيصل بالطائف

لمواجهة الضغط المتزايد والتخفيف عن أقسام العناية المركزة

استحدث مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، 9 أسرّة جديدة بقسم العناية المتوسطة؛ لمواجهة الضغط المتزايد، والتخفيف عن أقسام العناية المركزة.

وأشار مدير المجمع مبارك اليامي، إلى أن استحداث الأسرّة سيسهم في احتواء الحالات التي تحتاج إلى عناية أقل من المركزة؛ وبالتالي ترك المجال في العناية المركزة للحالات الأشد خطورة؛ موضحاً أن العمل يجري حالياً على إعادة تأهيل بعض الأقسام من أجل الارتقاء بالخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمنومين.

ولفت "اليامي" إلى أن المجمع يسعى إلى تجويد كل الخدمات بما يتفق مع السياسات والإجراءات المعتمدة التي تصب في مصلحة المريض.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع مستشفى الملك فيصل؛ استطاع الحصول على اعتراف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالعديد من الزمالات السعودية المختلفة؛ باعتبار أن المستشفى يضم كوادر على مستوى عالٍ من المهنية في العديد من التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود بنية تحتية متميزة.

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استحداث 9 أسرّة جديدة بالعناية المتوسطة بمجمع الملك فيصل بالطائف
سبق

استحدث مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، 9 أسرّة جديدة بقسم العناية المتوسطة؛ لمواجهة الضغط المتزايد، والتخفيف عن أقسام العناية المركزة.

وأشار مدير المجمع مبارك اليامي، إلى أن استحداث الأسرّة سيسهم في احتواء الحالات التي تحتاج إلى عناية أقل من المركزة؛ وبالتالي ترك المجال في العناية المركزة للحالات الأشد خطورة؛ موضحاً أن العمل يجري حالياً على إعادة تأهيل بعض الأقسام من أجل الارتقاء بالخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمنومين.

ولفت "اليامي" إلى أن المجمع يسعى إلى تجويد كل الخدمات بما يتفق مع السياسات والإجراءات المعتمدة التي تصب في مصلحة المريض.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع مستشفى الملك فيصل؛ استطاع الحصول على اعتراف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالعديد من الزمالات السعودية المختلفة؛ باعتبار أن المستشفى يضم كوادر على مستوى عالٍ من المهنية في العديد من التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود بنية تحتية متميزة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:57 AM

استحداث 9 أسرّة جديدة بالعناية المتوسطة بمجمع الملك فيصل بالطائف

لمواجهة الضغط المتزايد والتخفيف عن أقسام العناية المركزة

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فهد العتيبي - الطائف
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استحدث مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، 9 أسرّة جديدة بقسم العناية المتوسطة؛ لمواجهة الضغط المتزايد، والتخفيف عن أقسام العناية المركزة.

وأشار مدير المجمع مبارك اليامي، إلى أن استحداث الأسرّة سيسهم في احتواء الحالات التي تحتاج إلى عناية أقل من المركزة؛ وبالتالي ترك المجال في العناية المركزة للحالات الأشد خطورة؛ موضحاً أن العمل يجري حالياً على إعادة تأهيل بعض الأقسام من أجل الارتقاء بالخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمنومين.

ولفت "اليامي" إلى أن المجمع يسعى إلى تجويد كل الخدمات بما يتفق مع السياسات والإجراءات المعتمدة التي تصب في مصلحة المريض.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع مستشفى الملك فيصل؛ استطاع الحصول على اعتراف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالعديد من الزمالات السعودية المختلفة؛ باعتبار أن المستشفى يضم كوادر على مستوى عالٍ من المهنية في العديد من التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود بنية تحتية متميزة.

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