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أمانة مكة توجه المستثمرين بالمسالخ باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"

تشمل المتابعة المستمرة للعاملين والتأكد من حالتهم الصحية

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، المستثمرين بمسالخ مكة المكرمة التابعة للأمانة، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وشدَّدت وكالة الخدمات بالأمانة على ضرورة اتباع الاجراءات الصحية السليمة لحماية مرتادي المسالخ، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للعاملين وقياس درجات حرارتهم باستمرار، والتأكد من حالتهم الصحية، واستبعاد أي عامل تظهر عليه علامات المرض، وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة حالته الصحية.

بدوره أكَّد مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، على متابعة غسل أيدي العاملين بالماء والصابون وتطهيرها مع المحافظة على مسافة بين الجزارين أثناء العمل، ومنعهم من الخروج من المسالخ أثناء وقت الدوام، وغسل وتعقيم المعدات والآلات بشكل دوري، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة؛ تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة.

أمانة مكة فيروس كورونا الجديد المسالخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة توجه المستثمرين بالمسالخ باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"
سبق

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، المستثمرين بمسالخ مكة المكرمة التابعة للأمانة، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وشدَّدت وكالة الخدمات بالأمانة على ضرورة اتباع الاجراءات الصحية السليمة لحماية مرتادي المسالخ، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للعاملين وقياس درجات حرارتهم باستمرار، والتأكد من حالتهم الصحية، واستبعاد أي عامل تظهر عليه علامات المرض، وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة حالته الصحية.

بدوره أكَّد مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، على متابعة غسل أيدي العاملين بالماء والصابون وتطهيرها مع المحافظة على مسافة بين الجزارين أثناء العمل، ومنعهم من الخروج من المسالخ أثناء وقت الدوام، وغسل وتعقيم المعدات والآلات بشكل دوري، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة؛ تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:24 PM

أمانة مكة توجه المستثمرين بالمسالخ باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"

تشمل المتابعة المستمرة للعاملين والتأكد من حالتهم الصحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، المستثمرين بمسالخ مكة المكرمة التابعة للأمانة، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وشدَّدت وكالة الخدمات بالأمانة على ضرورة اتباع الاجراءات الصحية السليمة لحماية مرتادي المسالخ، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للعاملين وقياس درجات حرارتهم باستمرار، والتأكد من حالتهم الصحية، واستبعاد أي عامل تظهر عليه علامات المرض، وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة حالته الصحية.

بدوره أكَّد مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، على متابعة غسل أيدي العاملين بالماء والصابون وتطهيرها مع المحافظة على مسافة بين الجزارين أثناء العمل، ومنعهم من الخروج من المسالخ أثناء وقت الدوام، وغسل وتعقيم المعدات والآلات بشكل دوري، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة؛ تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة.

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