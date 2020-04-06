بالفيديو.. السفير الفرنسي بالمملكة: الأطباء السعوديون اختاروا البقاء بجانب شعبنا .. إنها شجاعة

أشاد السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، على المساهمات التي يقدمها الأطباء السعوديون في المستشفيات الفرنسية.

وقال السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع: «أصدقائي السعوديين الأعزاء.. تعتبر جائحة فيروس (كورونا المستجد) مصدر قلق وتحديًا كبيرًا للعالم».

وأضاف: «في هذه المرحلة الصعبة، أعطى الأطباء السعوديون المتدربون في فرنسا، صورة جميلة لمعنى التضامن، وحاليًّا يستفيد 250 منهم من التميز الطبي للتأهيل الفرنسي.. واختار هؤلاء دون تردد البقاء بجانب الشعب الفرنسي، وبجانب الـ66 ألف طبيب يعملون يوميًا في المستشفيات الفرنسية.

إن الشجاعة التي يبديها هؤلاء الأطباء السعوديون لأمر رائع ورمز للصداقة والتعاون اللذين يربطان الشعبين الفرنسي والسعودي، وأريد أن أعلن لهؤلاء الأطباء ولسلطات المملكة عن شكري على المساعدة التي يقدمونها يوميًّا في فرنسا، عاشت الصداقة الفرنسية السعودية».